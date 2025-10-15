Фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна (Обновена)

Ние продължаваме да подкрепяме напълно Северна Македония в нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас. Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Това написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа "Екс".
"Топката е във вашето поле. ЕС е готов", пише още тя.
Фон дер Лайен е в Скопие. Там тя се е срещнала с министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски.
"Междувременно приближаваме вашата страна към нас. Това е целта на Плана за растеж! Откриваме представителство на AI Factory в Скопие. Включваме ви в Единната платежна зона на Европа. И отпускаме 16 милиона евро заради реформите, които сте направили", написа още председателката на ЕК в "Екс".
От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха с кратко съобщение за посещението на председателя на Европейската комисия в страната.
На срещата й с премиера на страната Християн Мицкоски са били обсъдени „европейската перспектива, напредъкът на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация", а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти".
„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната", се казва в съобщението, цитирано от БТА.
В Скопие Фон дер Лайен се срещна и с президента на страната Гордана Силяновска, както и с председателя на парламента Африм Гаши.
Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.