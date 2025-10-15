Фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ние продължаваме да подкрепяме напълно Северна Македония в нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас. Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Това написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа "Екс".

"Топката е във вашето поле. ЕС е готов", пише още тя. We remain fully behind North Macedonia on its EU path.



You can count on us.



The next and only step before the opening of the negotiations is clear.



You need to make the agreed constitutional change.



The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

Фон дер Лайен е в Скопие. Там тя се е срещнала с министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски.

"Междувременно приближаваме вашата страна към нас. Това е целта на Плана за растеж! Откриваме представителство на AI Factory в Скопие. Включваме ви в Единната платежна зона на Европа. И отпускаме 16 милиона евро заради реформите, които сте направили", написа още председателката на ЕК в "Екс". In the meantime, we’re moving your country closer to us.



That’s what the Growth Plan is all about!



We’re opening an AI Factory antenna in Skopje.



We’re including you in Europe’s Single Payment Area.



And we’re disbursing 16 million euros thanks to the reforms you have made. pic.twitter.com/YhpaV89vtZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха с кратко съобщение за посещението на председателя на Европейската комисия в страната.

На срещата й с премиера на страната Християн Мицкоски са били обсъдени „европейската перспектива, напредъкът на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация", а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти".

„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

В Скопие Фон дер Лайен се срещна и с президента на страната Гордана Силяновска, както и с председателя на парламента Африм Гаши.

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.