Стотици руснаци пяха забранени антивоенни песни на площада в Санкт Петербург (Видео)

Стотици руснаци призоваха за свалянето на Путин и пяха забранени антивоенни песни на площад "Казанская" в Санкт Петербург.

На 13 октомври голяма тълпа се присъедини към улични музиканти, които пееха песента „Co-operative Swan Lake" на проукраинския рапър Noize MC, пише "Дейли мейл".

Те скандираха на руски: „Къде бяхте през последните осем години, шибани чудовища? Искам да гледам балет, нека лебедите танцуват. Нека дядо ви трепери от вълнение за „Лебедово езеро".

Текстът на песента включва и: „Когато царят умре, ще танцуваме отново. Старецът все още се държи за трона си, страхувайки се да го пусне. Старецът в бункера все още мисли, че сме в 1985 година."

Песента се превърна в нещо като антивоенен химн за руската младеж, която отдавна мрази режима на Путин и неговата инвазия в Украйна, която сега заплашва да нанесе щети на цели в Русия.

Noize MC, чието истинско име е Иван Алексеев, избяга в Литва малко, след като Русия започна инвазията си през 2022 г.

Съд в Санкт Петербург забрани разпространението на песента през май след съдебен процес през април.

Според руските медии, полицията е арестувала 18-годишната певица Диана Логинова, която е водила скандиранията.

Тя ще бъде обвинена в административно нарушение за организиране на голямо събиране на обществено място.

Майка й, Ирина, е заявила пред местните медии, че дъщеря й не се интересува от политика и е избрала да пее тази песен само заради популярността й.

Ирина каза: „Диана живее с мен, тя е постоянно под мое наблюдение. Често сама присъствам на нейните изпълнения, а след това я прибирам у дома. Ние сме много близки и знам със сигурност, че тя няма политически убеждения!

Освен това, тя е патриотка, много обича Русия и няма намерение да я напуска! Тя няма намерение да подкрепя Украйна!

Песните, които Диана избира, са на нейните любими изпълнители. Публиката й харесва тези композиции – това е единствената причина да ги пее. Публиката иска, а Диана изпълнява. Няма подтекст, няма злонамерени намерения. Дъщеря ми не насърчава никого да прави нищо и не промотира нищо."

Нападението на Путин над Украйна започна да се отразява на доходите на руските граждани.

Тази седмица украински дронове запалиха нефтен терминал във Феодосия, в окупирания от Русия Крим.

С капацитет до 250 000 тона от ценното вещество, това е най-големият център за съхранение и претоварване на нефт на Кримския полуостров.

Украйна значително ескалира кампанията си с дронове срещу стратегически руски цели, унищожавайки нефтена и газова инфраструктура в опит да прекъсне финансирането на военната машина на Путин.

Успешните удари доведоха до рекордно високо покачване на цените на бензина и предизвикаха недостиг на гориво в цяла Русия.

Миналата седмица главнокомандващият на Украйна генерал Олександър Сърски заяви, че неговите сили са унищожили 21% от капацитета на Русия за преработка на петрол.

Публичното изявление идва в момент, в който Киев се опитва да се сдобие с ракети с голям обсег, способни да поразяват руски цели.

Михаил Подоляк, старши украински съветник, публикува в X, че Украйна търси крилати ракети, системи за противовъздушна отбрана и споразумения за съвместно производство на дронове от Съединените щати.

"Рейтиън" произвежда противовъздушни системи "Пейтриът", които са от жизненоважно значение за усилията на Украйна да противодейства на руските удари с голям обсег, както и крилати ракети "Томахок". Киевските власти проявяват силен интерес към придобиването на ракети "Томахок", които биха позволили на Украйна да нанася удари с голяма точност и с големи бойни глави по цели, намиращи се дълбоко в Русия, включително Москва.

Макар че се очаква украинският президент Володимир Зеленски да поиска одобрението на Тръмп в Овалния кабинет за закупуването на "Томахок", Вашингтон се колебае да предприеме такава стъпка, поради опасения, че това може да ескалира войната и да задълбочи напрежението между САЩ и Русия.

В неделя обаче Тръмп предупреди Русия, че може да изпрати ракети „Томахок" в Украйна, ако Москва не прекрати скоро войната там – вероятно използвайки тази заплаха, за да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин да направи компромис.

„Ако тази война не приключи, ако няма път към мир в краткосрочен план, тогава Съединените щати, заедно с нашите съюзници, ще предприемат необходимите стъпки, за да наложат санкции на Русия за продължаващата й агресия", заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет пред западните поддръжници на Украйна, събрали се в централата на НАТО в Брюксел.

„Ако трябва да предприемем тази стъпка, Министерството на отбраната на САЩ е готово да направи своя принос по начини, по които само САЩ могат да го направят", каза той.

Путин заяви, че ракетите „Томахок" няма да променят ситуацията на бойното поле в Украйна, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в публикувани в неделя коментари, че въпросът с ракетите „Томахок" е „изключително тревожен" за Москва.