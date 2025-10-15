Вирджиния Джуфре в биографията си: Принц Андрю считаше секса с мен за рождено право

Вирджиния Джуфре твърди, че принц Андрю е бил „привилегирован" и е считал секса с нея за свое „рождено право" в автобиография, публикувана след смъртта й на 41-годишна възраст.

„Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (Момичето на никого: Мемоари за оцеляването след насилие и борбата за справедливост) е ще излезе през октомври, като ръкописът е завършен преди Джуфре да се самоубие през април тази година, пише "Дейли мейл".

В автобиографията от 400 страници тя твърди, че херцогът на Йорк й е казал „благодаря" с „изтънчен британски акцент" след предполагаемата им среща, когато тя е била на 17 години.

Тя също така споменава как Гислен Максуел я е похвалила след срещата, казвайки: „Добра работа, принцът се забавляваше".

Книгата разказва за годините, които Джуфре е прекарала като секс робиня на педофила и финансист Джефри Епстийн.

Принц Андрю отрича да е имал сексуални отношения с Джуфре, но през февруари 2022 г. изплати милиони в извънсъдебно споразумение.

Според в. "Сън" Джуфре разказва подробно за първата си среща с Андрю, която според нея се е състояла на 10 март 2001 г.

Тя твърди, че срещата е станала, след като се качила на полет от Танжер, Мароко, до Лондон с Епстийн и Максуел.

Те се отправили към дома на Максуел в Белгравия, преди тя да се срещне с принц Андрю.

Джуфре твърди, че Максуел й помогнала да избере облекло и помолила принц Андрю да отгатне възрастта на тийнейджърката. Той я определил правилно на 17 години.

Повече от три години, след като принц Андрю приключи гражданското дело, заведено срещу него в Ню Йорк за сумата от 12 милиона паунда, обвиненията, датиращи от 2001 г., продължават да го преследват.

Джуфре заведе дело срещу Андрю, твърдейки, че той я е насилил сексуално, когато тя е била на 17 години и под влиянието на Епстийн. Херцогът постигна извънсъдебно споразумение, но винаги е отричал категорично да е извършил каквото и да е престъпление.

Книгата съдържа „интимни, тревожни и разтърсващи нови подробности за времето, прекарано с Епстийн, съучастничката му в трафика на жени Гислен Максуел и многобройните им известни приятели, сред които принц Андрю, за когото тя говори публично за първи път от извънсъдебното споразумение през 2022 г.", заяви издателят Алфред А. Кнопф.

Американката, майка на три деца, бе открита мъртва във фермата си в Ниргаби, Австралия, където живееше през последните няколко години.

Трагичният й край дойде след живот, прекаран в неуморна борба за себе си и другите предполагаеми жертви на сексуалните престъпления на Епстийн.

Джуфре е родена в Калифорния през 1983 г. и още в ранните си ученически години е малтретирана сексуално от мъж, познат на семейството й.

Едва на 14 години тя бяга от дома си, живее на улицата и в приемни домове. Две години по-късно започва работа в частния клуб на Доналд Тръмп в курорта Mar-a-Lago, където работи баща й.

По думите й тогава тя се е запознала с Максуел, която й предложила възможност да работи като масажистка на Епстийн.

По това време тя е между 17 и 18 г. В свидетелските си показания разказва, че са се държали с нея като със сексробиня. Превозвали са я по света със самолет и я предлагали на различни мъже "като плато с плодове".

Епстийн също се самоуби през 2019 г., докато очакваше в ареста присъда по повдигнатите му обвинения за сексуална експлоатация. Мащабно разследване разкри, че той е организирал в дома си в Манхатън срещи на влиятелни личности с непълнолетни момичета, сред които дори 14-годишни. Приятелският му кръг е включвал политици, бизнесмени и звезди от шоубизнеса от цял свят. Част от жертвите му събраха смелост да проговорят за случвалото се с тях чак след неговата смърт.