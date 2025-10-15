ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Червеният кръст пътува за Газа, за да получи телата на израелски заложници

Камиони на Червения кръст в Газа СНИМКА: Ройтерс

Представители на Червения кръст са на път към договореното място в северната част на ивицата Газа, където очакват да получат телата на няколко мъртви заложници, предадоха Ройтерс и БТА, като цитира изявление на израелските въоръжени сили.

В източника не се съобщава какъв е броят на телата, които се очаква да бъдат предадени на Червения кръст, но по-рано днес въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще предаде две тела. За откриването и достигането до телата на останалите заложници ще бъдат необходими много усилия и специална техника, според същия източник.

Екстремистката групировка добави, че е предала всички живи заложници и телата на загиналите, които е успяла да намери, като отбеляза, че се стреми да приключи този случай.

