Самолетът на Пийт Хегсет кацна аварийно във Великобритания, пукнало се стъклото му

На връщане от срещата на НАТО самолетът, превозващ военния министър на САЩ Пийт Хегсет, извърши аварийно кацане във Великобритания. Причината е пукнатина в предното стъкло, съобщиха от Пентагона.

Решението за извънредното приземяване е било взето съгласно стандартни процедури за сигурност. Всички на борда, включително министър Хегсет, са в безопасност.

За инцидента потвърди говорителят на американското министерство на войната - Шон Парнел в социалната мрежа "Екс".