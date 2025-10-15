ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолетът на Пийт Хегсет кацна аварийно във Великобритания, пукнало се стъклото му

1940
Пийт Хегсет СНИМКА: Ройтерс

На връщане от срещата на НАТО самолетът, превозващ военния министър на САЩ Пийт Хегсет, извърши аварийно кацане във Великобритания. Причината е пукнатина в предното стъкло, съобщиха от Пентагона.

Решението за извънредното приземяване е било взето съгласно стандартни процедури за сигурност. Всички на борда, включително министър Хегсет, са в безопасност.

За инцидента потвърди говорителят на американското министерство на войната - Шон Парнел в социалната мрежа "Екс".

"На път за САЩ след срещата на министрите на отбраната на НАТО, самолетът на военния министър Хегсет направи непланирано кацане в Обединеното кралство поради пукнатина в предното стъкло на самолета. Самолетът кацна съгласно стандартните процедури и всички на борда, включително министър Хегсет, са в безопасност", пише Парнел.

Пийт Хегсет СНИМКА: Ройтерс

