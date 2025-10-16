Най-малко един убит, а двама са ранени при нападение в украинския град Горловка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко един човек е убит, а двама са ранени при нападение в източноукраинския град Горловка. Това съобщиха снощи назначените от Москва руски окупационни власти, цитирани от ДПА.

Украйна е извършила атаките с ракетни установки и дронове, написа в „Телеграм" Денис Пушилин – ръководител на самопровъзгласената Донецка народна република, подкрепян от Русия.

Той посочи, че са били повредени четири жилищни сгради, училище и водоснабдително съоръжение, посочи БТА.

Над 70% от Донецка област е под руски контрол.

Двама души също са били ранени при руска атака с дрон в североизточната Черниговска област, съобщиха местни власти.

Областният управител Вячеслав Чаус заяви в „Телеграм", че при нападението над град Нежин са били засегнати пощенска станция, две жилищни сгради и друга цивилна инфраструктура.

В публикация във „Фейсбук" кметът на Нежин, Александър Кодола, призова гражданите да се запасят с вода и да заредят телефоните и преносимите батерии заради атаките срещу критичната инфраструктура.

Украйна се отбранява от пълномащабното руско нашествие вече повече от три години и половина. Включително с Черноморския полуостров Крим, анексиран през 2014 г., почти една пета от украинската територия е под руски контрол.