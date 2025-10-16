ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21511001 www.24chasa.bg

Тръмп: Израел може да поднови боевете в Газа, ако "Хамас" не спази споразумението

1448
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред Си Ен Ен, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. "Ако Израел може да влезе и да ги нарита, той ще го направи", добави той в кратък телефонен разговор. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи, съобщи БТА.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници