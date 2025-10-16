Тръмп: Израел може да поднови боевете в Газа, ако "Хамас" не спази споразумението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред Си Ен Ен, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. "Ако Израел може да влезе и да ги нарита, той ще го направи", добави той в кратък телефонен разговор. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи, съобщи БТА.