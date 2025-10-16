Индонезия ще купи 42 изтребителя от Китай за 9 млрд. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индонезия ще придобие поне 42 китайски изтребителя "Чънду J-10C". Това е първата ѝ покупка на изтребители от незападна страна, съобщи Асошиейтед Прес.

Министърът на отбраната Сафри Самсудин обясни, че това е част от план за модернизация на въоръжените сили, посочи БТА.

"Скоро ще летят над Джакарта", каза Самсудин. Той отказа да предостави допълнителни подробности за покупката.

Министърът на финансите Пурбая Юди Садева потвърди, че неговото министерство е одобрило бюджет за покупката на самолетите от Китай, който надхвърля 9 милиарда долара.

"Всичко трябва да е готово", каза Садева пред репортери, "но трябва да проверя кога точно самолетите ще пристигнат в Джакарта от Пекин".

Индонезия започна инициатива за обновяване и модернизация на военния си арсенал и за укрепване на отбранителната си индустрия под управлението на президента Прабово Субианто. Субианто обикаля света, откакто е назначен за министър на отбраната през 2019 г., посещавайки Китай, Франция, Русия, Турция и САЩ с цел придобиване на нови военни системи, възможности за наблюдение и териториална отбрана.

ВВС на Индонезия в момента разполагат с изтребители от страни като САЩ, Русия и Великобритания. Някои от тези самолети се нуждаят от модернизация или подмяна.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви през юни, че страната му ще изнесе 48 свои изтребителя KAAN за Индонезия.

Индонезия финализира поръчка за 42 френски изтребителя "Рафал" през януари 2024 г., като първата доставка се очаква в началото на 2026 г. Най-голямата икономика в Югоизточна Азия също така обяви покупката на две френски подводници "Скорпен" и 13 радара за наземно контролирано прехващане на компанията "Талес".