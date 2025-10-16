Скот Бесънт: Доналд Тръмп ще посети Япония в края на октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Япония в края на октомври. Това ще стане преди да отпътува за Южна Корея за годишната среща на върха за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион. Това съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Киодо.

Без да уточнява точните дати, Бесънт стана първият високопоставен американски служител, който публично потвърди планираното пътуване на Тръмп до Япония, когато говори на инвестиционно събитие във Вашингтон в кулоарите на тазгодишните есенни срещи на Международния валутен фонд и Световната банка, пише БТА.

Очаква се Тръмп да осъществи тридневно посещение в Япония от 27 октомври, съобщиха по-рано този месец японски правителствени източници, добавяйки, че по време на престоя той вероятно ще се срещне с император Нарухито, ще проведе разговори с наследника на премиера Шигеру Ишиба и ще посети американска военноморска база в Йокосука близо до Токио.

Откакто се върна в Белия дом през януари, за да започне втория си непоследователен мандат, Тръмп все още не е направил пътуване до Азия. Преди това той пътува до Япония през 2019 г. за среща на Г-20 в Осака.

Въпреки драматичното нарастване на търговското напрежение между САЩ и Китай в последно време, Бесънт също каза, че Тръмп все още планира да проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея, която ще бъде домакин на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в края на този

Бесънт каза вчера, че е информирал японския министър на финансите Кацунобу Като, че администрацията на Тръмп очаква Япония да спре вноса на руска енергия, предаде Ройтерс.

„Министър Като и аз също обсъдихме важни въпроси, свързани с икономическите отношения между САЩ и Япония, и очакването на администрацията Япония да спре вноса на руска енергия", каза Бесънт в Екс, след като двамата се срещнаха вчера.

„Япония ще направи това, което може, въз основа на основния принцип на координиране с държавите от Г-7, за да се постигне мир в Украйна по справедлив начин", каза Като пред журналисти, когато бе попитан дали Бесънт е настоял Япония да спре вноса на руска енергия.

Групата на седемте (Г7) – САЩ, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия – се съгласи по-рано този месец да координира и засили санкциите срещу Москва заради войната ѝ в Украйна, като се насочва към страните, които купуват руски петрол и по този начин улесняват заобикалянето на санкциите.