Два вота на недоверие срещу правителството гласуват днес във френския парламент

Себастиан Льокорню КАДЪР: Екс/@SebLecornu

Едва встъпило в длъжност, правителството на Себастиан Льокорню е изправено пред два вотa на недоверие – от крайната левица и крайната десница, които ще бъдат разгледани от депутатите тази сутрин. Те се очаква да бъдат отхвърлени в оспорвано гласуване поради липса на подкрепа от страна на социалистите, предаде АФП.

Социалистическата партия реши да не подкрепи нито една от двете инициативи, след като във вторник получи удовлетворение по няколко ключови искания, сред които обявеното от министър-председателя замразяване на спорната пенсионна реформа от 2023 г., посочи БТА.

Докато левицата няма да подкрепи вота на крайнодесния „Национален сбор", предложението на крайнолявата „Непокорна Франция" се очаква да получи гласовете на крайната десница, както и на еколозите и комунистите.

Дори и тогава обаче ще липсват около двайсетина гласа, за да се достигне нужното мнозинство от 289 гласа, което би свалило новото дясноцентристко правителство, назначено едва в неделя.

Ако правителството на Себастиан Льокорню оцелее, дебатите по бюджета – чийто проект бе представен във вторник в Министерския съвет – ще могат най-сетне да започнат в Националното събрание.

Себастиан Льокорню КАДЪР: Екс/@SebLecornu

