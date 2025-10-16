Уругвай узакони евтаназията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уругвай прие закон за евтаназията. Горната камара на парламента одобри вчера промените за „достоен край на живота", съобщи ЕФЕ.

След повече от десет часа дебати всички сенатори от управляващия „Широк фронт" гласуваха в подкрепа на закона, а към тях се присъединиха и няколко представители на опозиционните формации „Колорадо" и Националната партия, посочи БТА.

Одобреният законопроект предвижда декриминализиране на евтаназията за пълнолетни лица, които са с разсъдъка си и се намират в терминален стадий на нелечимо и необратимо заболяване или непоносими страдания от него.

По този начин Уругвай става третата страна в Северна и Южна Америка, която узаконява евтаназията – след Канада и Колумбия.

Сенатът одобри закона с убедително мнозинство – 20 гласа „за" от общо 31 присъстващи парламентаристи, предаде АФП.

Долната камара одобри текста още през август, а Сенатът, в който управляващото ляво обединение разполага с мнозинство, окончателно го утвърди.