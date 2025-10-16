ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

Украинска делегация и Марко Рубио обсъдиха стъпки за прекратяване на войната

1008
Марко Рубио

Украинска делегация обсъди на среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио стъпки за прекратяване на войната в Украйна и въпросите на сигурността за цяла Европа. Това съобщи Укринформ.

Според ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак срещата е „ключова".

„Много важен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който също изпълнява функциите на съветник по националната сигурност", написа Ермак, пише БТА.

Заедно с министър-председателката Юлия Свириденко, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и посланичката на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, са били обсъдени подробностите около подготовката на срещата между президентите на Украйна и САЩ, насрочена за утре.

Обсъдени са били и вижданията за това как трябва да изглежда дългосрочната архитектура на сигурността – не само за Украйна, но и за цяла Европа.

„Ръководството на Съединените щати и лично президентът Доналд Тръмп направиха възможен мира в Близкия изток. Именно такава визия са нужни днес на света и на Украйна", подчерта Ермак.

По време на срещата участниците обсъдиха и стъпки, които биха могли да накарат Русия да прекрати войната.

Марко Рубио

