Доналд Тръмп разреши на ЦРУ операции във Венецуела

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Американският президент Доналд Тръмп е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) за операции във Венецуела. Това съобщи ДПА.

На пресконференция в Белия дом Тръмп отговори на журналистите, че "те са пратили всичките си затворници в Съединените американски щати" и че "от Венецуела идват много наркотици", посочи БТА.

Тръмп не пожела да отговори дали ЦРУ е упълномощено да предприеме действия срещу венецуелския президент Николас Мадуро, за когото САЩ казват, че е замесен в международен трафик на наркотици. "Би било нелепо да дам отговор", каза американският президент.

Тръмп съобщи, че се обмислят и наземни операции срещу трафика на наркотици, в допълнение към атаките, които американските въоръжени сили извършват срещу плавателни съдове в Карибско море, заподозрени, че пренасят наркотици.

"Голяма част от венецуелските наркотици идват по море", но "ще ги спираме и по суша", изтъкна Доналд Тръмп.

