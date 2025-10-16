Разкриха причината за смъртта на Даян Кийтън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пневмония е причината за смъртта на холивудската актриса Даян Кийтън.

79-годишната актриса почина внезапно на 11 октомври в Калифорния, като първоначално семейството й не съобщи причината.

„Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни за нашата любима Даян, която почина от пневмония на 11 октомври", споделиха близките на Кийтън пред сп. "Пийпъл".

След смъртта на Кийтън, приятелка на актрисата разкри, че здравето й се е „влошило много внезапно" през последните месеци от живота й.

„Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух".

Приятелката добави, че здравословните проблеми на актрисата са разбили сърцето на всички, които я обичат.

„През последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките си роднини, които предпочетоха да запазят всичко в тайна. Дори дългогодишните й приятели не бяха напълно наясно с това, което се случваше", сподели приятелката.

Друга приятелка на Кийтън, носителката на „Грами" и „Оскар" композиторка Карол Байър Сейджър, каза, че Кийтън „е отслабнала много" преди смъртта си.

„Видях я преди две-три седмици и беше много слаба", разказа 81-годишната Сейджър пред "Пийпъл" в неделя. „Бях малко шокирана от това колко тегло е загубила."

Междувременно един от приятелите на Кийтън, който работи в киноиндустрията, разказа, че Кийтън запазила бодър дух до самия край.

„Тя живееше точно както искаше, по свои правила, заобиколена от хората и нещата, които наистина обичаше", заяви приятелят й, добавяйки, че Кийтън „поддържаше тесен кръг от приятели и й харесваше така" през последните години от живота си.

Актрисата никога не е коментирала публично здравословните си проблеми.