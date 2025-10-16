ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21511289 www.24chasa.bg

Надница до 100 евро на ден за бране на маслини в Гърция, няма работници

Бойка Атанасова, Атина

1776
Маслини СНИМКА: Pixabay

Липсата на работници, заплашва тазгодишната реколта на маслини в Гърция. В Тракия и Еврос тазгодишната селскостопанска „треска" от реколтата от маслини започва с проблеми, като според достоверна информация, дневното заплащане за бране на маслини достига от 90 до 100 евро на ден в някои райони.

Цифрата се разпространява от уста на уста и предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, като фермери и работници коментират остро дали тази цена е „справедлива" или просто е индикация за пазар в задънена улица.

Производителите на маслини в Халкидики, Родопи и Александруполис говорят за огромен недостиг на работници. „Миналата година не можахме да намерим работници дори за 70 евро. Тази година искат 100 и избират къде ще отидат", казват производители.

В много райони цената на средна реколта надхвърля 2500 евро на хектар, докато миналата година не надхвърляше 1800.

В същото време се увеличават случаите на недеклариран или случаен труд, като посредниците привличат работници без застраховка или законни документи.

Феноменът показва, че гръцката провинция навлиза в нова ера на дисбаланс като липсата на селскостопански работници, покачващите се цени заплашват производството.

Маслини СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници