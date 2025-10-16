Русия заяви, че тази нощ е свалила 51 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 51 украински дрона над региони на Русия, Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 51 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 12 над територията на Саратовска област, 11 над територията на Волгоградска област, 8 над територията на Ростовска област, (. . .), 4 над територията на Брянска област, 4 над територията на Воронежка област, 3 над територията на Белгородска област, 1 над територията на Курска област, 1 над акваторията на Черно море и 1 над акваторията на Азовско море", се казва в изявление на министерството на отбраната, посочи БТА.

В изявлението се казва още, че шест дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.