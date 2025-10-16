Израел очаква Германия да отмени забраната си за износ на оръжие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелското правителство очаква Германия да отмени частичното си спиране на износа на оръжие за Израел и забраната за пътуване до определени райони в страната след договореното прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде ДПА.

При положение, че сега вече няма война, "очакваме германското правителство да отмени тези ограничения", заяви пред репортери израелската заместник-министърка на външните работи Шарен Хаскел по време на посещението си в Берлин вчера.

Тя подкрепя участието на Германия в настоящия мирен процес в ивицата Газа, посочи БТА.

"Смятаме германското правителство за надежден участник (в мирния процес - бел. ред.)", заяви Хаскел, добавяйки, че не би имала нищо против включването на Германия в мироопазващи сили в анклава.

Запитана дали болезненото историческо наследство може да буди безпокойство, тя отговори "Вярваме ви", като припомни проявите в Германия на солидарност с Израел след нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в ивицата Газа.

Канцлерът Фридрих Мерц разпореди на 8 август тази година временно спиране на германския износ за Израел на оръжия, които биха били използвани в конфликта в Газа. Основанието на Мерц бе нарастващата агресия от страна на израелската армия, припомня ДПА.

Дотогава правителството на Германия избягваше да налага санкции, макар и постепенно да засилваше критиките си към кабинета на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, отбелязва агенцията.

След договарянето на спирането на огъня между Израел и "Хамас" в рамките на първите стъпки в мирния процес Мерц заяви, че ограниченията за оръжейния износ на Германия трябва да бъдат преразгледани. Той обаче добави, че би искал да съгласува всяко решение по въпроса с управляващата коалиция, в която, освен неговия Християндемократически съюз (ХДС), влизат другият член в консервативния му блок - баварският Християнсоциален съюз (ХСС), и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Лидерите на парламентарната група на консерваторите на Мерц призова за бърза отмяна на ограниченията, докато социалдемократите все още не са излезли с позиция, посочва ДПА.

След избухването на конфликта в Газа германското външно министерство издаде предупреждение за пътуване до определени части на Израел, а към днешна дата то важи за цялата територия на страната.