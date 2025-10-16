Хърватите се завръщат от чужбина, ще има стимули за обезлюдени райони

Хърватия се справя добре с едно от най-големите предизвикателства на съвремието – демографската криза. Това каза хърватският министър на демографията и имиграцията Иван Шипич в интервю за централната емисия на националната телевизия ХРТ. Той подчерта, че за първи път от години се наблюдава тенденция на засилено завръщане на емигранти и техните потомци, като статистиката показва, че повече хора се завръщат в Хърватия, отколкото я напускат, посочи БТА.

„Министерството и правителството са се заели с най-горещата тема след Отечествената война (войната за независимост 1991 - 1995 г., б.ред.) – демографията. Имиграцията, или историята на завърналите се емигранти, е неразривно свързана с нея", заяви Шипич.

По думите му ключово значение има сътрудничеството между местните, окръжните и националните институции, за да се променят дългогодишните негативни тенденции.

Министърът призна, че административните и процедурни пречки все още възпират част от желаещите да се завърнат, но увери, че правителството работи по тяхното премахване.

Шипич изтъкна, че основният стимул за завръщане е сигурността в страната.

„Днес Хърватия е стабилна и безопасна. Икономическите условия се подобряват, а животът в Германия, Ирландия или Австралия вече не е толкова привлекателен, както преди десетилетие. Сега сигурността е нашето най-голямо предимство", заяви той пред ХРТ.

Министърът представи и нова програма за стимулиране на заселването в обезлюдените региони – Далматинска Загора, Лика и Славония – с общ бюджет от 30 милиона евро. Чрез хърватската агенция за малък бизнес, иновации и инвестиции „HAMAG-BICRO" ще се отпускат заеми до 150 хиляди евро, като до 75 хиляди могат да бъдат опростени.

„Това е реална подкрепа за хората, които искат да останат, да се преместят или да се върнат в родината си", посочи той.

По думите му животът в малките общности не е непременно по-труден от този в големите градове.

„Нашата цел е да създадем условия за достоен живот навсякъде – чрез работни места, жилищна подкрепа и инфраструктура", подчерта Шипич.

Шипич заключи, че успехът в демографската политика зависи от синергията между държавата и гражданите: „Не става дума само за мерки за насърчаване на раждаемостта, а за създаване на атмосфера за семеен и достоен живот. Там, където има семейства и деца – има и бъдеще."