Русия: НАТО има участие в инцидентите руски дронове над ЕС

Директорът на Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия Александър Бортников заяви днес, че Москва не се съмнява, че "спецслужбите на НАТО" имат участие в инцидентите с предполагаеми руски дронове във въздушното пространство над територията на Европейския съюз, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи "стена срещу дронове", след като около 20 предполагаеми руски дрона навлязоха миналия месец във въздушното пространство на Полша, която членува в ЕС и в НАТО.

Инцидентите с появата на предполагаеми руски дронове над страни от ЕС в период на истерия заради "заплахата от Изток" и усилията за сформиране на европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна говорят за участието на спецслужбите на НАТО в тези инциденти, каза ръководителят на ФСС на заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и на специалните служби на страните от Общността на независимите държави в узбекистанския град Самарканд, посочи БТА.

"На фона на въпросните приготовления внезапните инциденти с предполагаеми руски дронове над територията на ЕС изникнаха точно навреме. Професионалистите нямат съмнение относно участието в тях на натовските спецслужби", отбеляза Бортников.

"Особено след свързването на провокацията с дронове с така наречения "сенчест флот на Русия", каза още директорът на ФСС.