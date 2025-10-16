Турците предпочитат западния начин на живот

Мнозинството от населението на Турция иска страната да прилича на западните държави по отношение на начина на живот. Предпочитание към мюсюлманските държави изразява малък дял от населението. Това показва проучване на агенция „КОНДА Рисърч", цитирано от „Тюркийе тудей".

68% от запитаните отговарят, че Турция би трябвало да бъде по-скоро като западните страни, включително Европейския съюз и Съединените щати, посочва БТА.

На въпроса „На коя страна бихте искали да прилича Турция по отношение на начина на живот?" 54 процента от участниците в проучването са отговорили, че предпочитат страните от ЕС, а 14 процента предпочитат САЩ. Едва 6 процента казват, че искат Турция да прилича на мюсюлмански страни, а 18 процента са посочили други държави по света. Осем процента не искат Турция да наподобява други страни.

Главният мениджър на КОНДА Айдън Ердем заяви пред опозиционната телевизия Халк ТВ, че проучването се провежда редовно през последното десетилетие. Той каза, че процентът на турците, които искат страната им да прилича на мюсюлмански държави, остава постоянен около 6 процента.

Ердем коментира, че основната посока на турското общество сочи към демократични и проспериращи западни държави. „Турция има вектор, (има) цел", каза той.

„Тази цел е далеч от авторитаризма и по-близо до толерантността. Тя е там, където социалният капитал и образованието на по-високи. Нашата цел е Норвегия, не Южна Корея или Китай", заяви социологът.

Той отбеляза, че през 2016 г. един от четири респонденти е заявявал, че Турция не трябва да прилича на друга държава, но сега този дял е спаднал под 10 процента.

Ердем свърза тази промяна с отварянето към света чрез технологиите. „Благодарение на социалните медии ние можем сега да видим всяко кътче по света. Когато виждаш повече, желанието да подражаваш се увеличава", обясни той.