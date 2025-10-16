Тагарев: Стратегията на Украйна има ефект - накара Русия да внася бензин

Пораженията, които Украйна нанася на Русия, имат ефект. Страната вече търси да внася бензин, а преди захранваше цяла Европа с нефт, газ и нефтопродукти. Това каза пред NOVA NEWS бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

По думите му от няколко месеца Украйна успява да атакува цели на голяма дълбочина в Русия. Вчера за пореден път са ударили рафинерия на 1400 км от украинските граници.

Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат на 17 октомври. Тръмп сподели, че Зеленски възнамерява да го помоли да достави на страната му крилати ракети „Томахоук".

"Томахоук" са ракети още от 80-те години на миналия век. Разбира се, те се усъвършенстват постоянно. Това е много сериозно оръжие - крилати ракети със скорост близка до звуковата, малка височина, маневриращи и високоточни, с голяма бойна част", сподели Тагарев.

"Това е отработено оръжие с добре известни характеристики и би било добре, ако Украйна се сдобие с него. Така ще постигне известно равнище на симетрия с оръжията, които Русия използва", смята бившият военен министър.

Малко са държавите, които разполагат с тези ракети, а Кремъл плаши САЩ, че ако продава оръжия, и точно тези ракети на Украйна, ще има последици.

"Оръжието само по себе си не е чак толкова специфично, защото Украйна нанася удари доста успешно в дълбочина на руска територия с дронове и с ракети, които тя самата разработва. Но това са нови системи, не толкова съвършени технологично. А дроновете се свалят много по-лесно. Там се разчита на количества, тяхната бойна част е сравнително малка", обясни Тагарев.

По думите му през последната година Украйна отдава приоритет на нанасянето на поражения на Русия със стратегически ефект по логистични бази, по предприятия от отбранителната индустрия и най-вече по рафинерии, складове за съхраняване на горива, тръбопроводи, станции за разпространение на горива и на нефт.

"И колкото по-точни и повече оръжия има Украйна, толкова по-успешна би била тази стратегия. Вместо да се опитва това, което направи през 2023 година - офанзива по суша, която се оказа неуспешна и в момента никой не разглежда много сериозно", коментира той.

Според Тагарев най-добър е ефектът с удари върху отбранителната индустрия и енергоизточниците. "Така Русия бива лишена от възможността да снабдява собствените си войски или поне тази възможност се ограничава. Така й се влияе икономически, защото Русия все още разчита да запълва бюджета си за отбрана от износа на нефтопродукти".

"Тези удари вече имат ефект. Русия вече търси да внася бензин при условие, че тя произвежда толкова много и захранваше цяла Европа и други страни от света с нефт, газ и нефтопродукти. Сега вече е обратният случай", коментира Тагарев.