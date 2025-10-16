ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борба за наследството на Лиъм Пейн след смъртта му

Виктор Орбан очаква да се срещне с Тръмп, за да преговаря за данъчната спогодба

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Унгарският премиер Виктор Орбан снощи заяви, че очаква скоро да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят икономическо споразумение между Унгария и САЩ, предаде Ройтерс.

"Насрочена е дата, а планът за преговорите е на около 80% (готов). Можем да се споразумеем с американците за останалите 20%. Ще решим заедно с американците кога ще обявим срещата и кога ще се състои тя", каза Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, в интервю за новинарския портал "Мандинер".

Унгарският премиер националист добави, че в рамките на споразумението Будапеща би искала да сключи данъчна спогодба, за да предотврати двойното данъчно облагане, наред с други въпроси и инвестиции, посочи БТА.

През 2022 година САЩ прекратиха данъчната си спогодба с Унгария, като мярката влезе в сила през януари 2023 г.

Орбан каза, че със завръщането на Тръмп в Белия дом идва "златна епоха" в американско-унгарските отношения въпреки митата, наложени на ЕС, които са във вреда на зависимата от автомобилостроенето икономика на Унгария.

Въпреки че Орбан все още не е провеждал двустранна среща с Тръмп от началото на втория му мандат, той многократно показа интереса си за подписване на икономическо споразумение.

Унгарският лидер, който ще се яви на избори догодина, изгради силна лична връзка с Тръмп през годините.

Неговата твърдолинейна антиимиграционна позиция му спечели подкрепата сред кръговете на MAGA (движението на Тръмп – "Да направим Америка отново велика", Make America Great Again) в САЩ.

Въпреки това се появи напрежение в отношенията между двете страни, отчасти заради прокитайските политики на Орбан и продължаващата зависимост от вноса на руски суров петрол и природен газ.

Осезаем знак за подобрените отношения между двете страни при администрацията на Тръмп се появи миналия месец, когато САЩ изцяло възстановиха статута на Унгария в програмата си за премахване на визите.

