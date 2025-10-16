Гърция бие тревога - българи купуват къщи, отдават ги в Airbnb и изнасят парите в чужбина

През последните три години в Северна Гърция се случва тиха, но бърза „революция", на пазара за недвижими имоти. Стотици купувачи от Балканите, предимно българи, купуват къщи, апартаменти и туристически имоти с темпове, напомнящи „златния век" на пазара на недвижими имоти, алармират брокери.

Според данни на Банката на Гърция, над 3200 български граждани са декларирали собственост върху недвижими имоти в Гърция до края на 2024 г., четири пъти повече в сравнение с 2019 г. Общият размер на инвестициите надхвърля 127 милиона евро, докато през 2025 г. тенденцията е още по-силна, тъй като банките в България финансират покупки на недвижими имоти в Гърция, с гаранции и погасяване в чужбина.

„Много жилища се купуват и след това се управляват като Airbnb, като приходите се озовават в сметки в чужбина", сигнализират хотелиери, характеризирайки феномена като „сива зона на предприемачеството".

За пример град Еврос през последните две години се превърна в нова гореща точка за недвижими имоти, където имоти, които се продаваха за 1200–1500 евро/кв.м преди пет години, сега се продават за 2500–3000 евро/кв.м.

Присъединяването на България към Шенгенската зона от 1 януари 2025 г. действа като катализатор, тъй като пътуването е свободно, капиталът тече по-лесно и трансграничният пазар на жилища вече не е подложен на бюрократични пречки.

Райони, от Тасос и Кавала до Аспровалта и Халкидики, считани за „курорти", постепенно се превръщат в инвестиционни джобове за дребни инвеститори, които виждат стабилни доходи.

В Кавала цените все още остават „достъпни", от 2000 до 3500 евро/кв. м, докато в Александруполис интересът е насочен както към крайбрежните райони, така и към предградията.