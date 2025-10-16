Испанският съд оправда "шведския Пабло Ескобар" за пране на пари

Испанският върховен съд оправда Йонас Фалк, известен като „шведския Пабло Ескобар", по обвинение в пране на пари, съобщи агенция ЕФЕ.

През 2021 г. Фалк, наричан така заради предполагаемото му участие в международен наркотрафик, беше осъден от Апелативния съд в Барселона на две години и половина затвор и глоба от 5 милиона евро. Върховният съд обаче отмени присъдата, като постанови, че не е доказано парите му да произхождат от престъпна дейност, посочи БТА.

Йонас Фалк е сред най-известните престъпници в Швеция. Той придобива популярност още през 90-те години като банков обирджия, а по-късно, според разследвания, се насочва към наркотрафика, използвайки луксозни кораби за внос на кокаин в Европа. Въпреки тези подозрения Фалк никога не е осъждан за разпространение на наркотици.

Апелативният съд в Барселона бе приел, че между 2007 и 2009 г. Фалк е натрупал голямо състояние от незаконна дейност и е изпрал средствата чрез инвестиции в Испания - включително покупка на къща, нощен клуб в Барселона, както и ресторант в Палма де Майорка.

Испанският върховен съд обаче посочи в решението си, че няма достатъчно доказателства за връзка между тези инвестиции и трафика на наркотици, позовавайки се и на предишни оправдателни присъди на Фалк в Швеция.

Въпреки че не е бил осъждан за наркотрафик, 52-годишният Фалк в момента излежава присъда в Швеция. През юни той бе осъден на една година и десет месеца затвор за изнудване, като адвокатите му вече обявиха, че ще обжалват решението.