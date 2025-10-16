Унгарската централна банка има подозрения за измама и финансови щети при ремонта на централата си

Унгарската централна банка е подала сигнал до правоприлагащите органи във връзка с ремонт на централата си, като е посочила подозрения за измама, небрежност и други нарушения, които според нея са причинили финансови щети. Това съобщиха днес от финансовата институция в изявление, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

През март Държавната сметна палата на Унгария публикува доклад за инвестиции на централната банка в недвижими имоти на стойност стотици милиони долари по време на мандата на предишния й управител Дьорд Маторчи. От сметната палата смятат, че инвестициите са били без необходимия контрол и надзор.

Сегашният гуверньор Михай Варга, бивш министър на финансите на премиера Виктор Орбан, който пое поста от Маторчи през април, подаде сигнала въз основа на заключенията от независимо разследване, възложено от надзорния съвет на банката.

"Националната банка на Унгария подаде сигнал поради подозрения за злоупотреба със средства, небрежност, измама и злоупотреба с власт във връзка с ремонта на централата си", се казва в изявление на банката.

Оттам изтъкват още, че централната банка е претърпяла финансови загуби, което е накарало Управителния съвет да предприеме всички възможни правни мерки за възстановяване на щетите.

Според заключенията на Държавната сметна палата на Унгария бюджетът за реновиране на сградата на централата на банката в центъра на Будапеща се е удвоил, докато броят на служителите, които тя може да побере, е намалял наполовина, а дейностите са определени като "разхитителни".

В писмо до Сметната палата бившият управител Маторчи заявява, че банката е действала в рамките на закона във всички свои дейности.