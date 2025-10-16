ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Посещението на Илияна Йотова в Китайската медийна група

КМГ

1436
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 15 октомври вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова посети централата на Китайската медийна група (КМГ) в Пекин. Там тя имаше срещи с представители на ръководството на медията, включително директорът на Центъра за Европа и Латинска Америка г-н Ся Юнмин и зам.-директорът на дирекция „Международен обмен" Лиу Йен.

Г-жа Йотова проведе разговор и с част от екипа Българската редакция, който ѝ представи накратко своята история, настояща работа, и благодари на вицепрезидента за нейното позитивно отношение през годините към усилията му да информира българската аудитория за Китай, пише КМГ. 

Вицепрезидентът Йотова разгледа също нюзрума на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), Центъра за нови медии и Центъра за интегрирани медии на КМГ, както и даде ексклузивно интервю за програмата „Интервю на високо равнище".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

