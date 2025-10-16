ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Кантонският панаир показва иновационната акти...

КМГ: Китай допринася с около 25% за новите зелени площи в света

КМГ

СНИМКА: КМГ

През „14-ата петилетка" (2021-2025) Китай е завършил озеленяването на 36,6 милиона хектара земя, сред които 12,3 милиона са гори, което е равно на площта на провинция Фудзиен. В момента горското покритие в Китай надхвърля 25 процента, което допринася с около 25% от добавените зелени площи в света. Китай е станал страна с най-много добавени озеленени земи и с най-бързия темп на увеличаване на залесяването, пише КМГ. 

Според плана на „14-ата петилетка" (2021-2025) трябва да се подобри непрекъснато качеството на околната среда. През 2024 г. концентрациите на PM2,5 в градовете на префектурно ниво и по-високо в цялата страна са намалели до 29,3 микрограма на кубичен метър, като делът на дните с отлично или добро качество на въздуха, достига 87,2 %.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

