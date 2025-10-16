ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕП ще обяви на 23 октомври носителя на награда "Сахаров" за свобода на мисълта

Андрей Сахаров Снимка: X/ @sonrazyma

Европейският парламент съобщи, че на 23 октомври ще обяви носителя на тазгодишната награда "Сахаров" за свобода на мисълта. Днес три комисии на ЕП одобриха краткия списък на кандидатите и така за наградата ще се борят сръбските студенти, двама журналисти от Грузия и Беларус, както и журналисти и хуманитарни работници от зони на конфликт, съобщи БТА.

Победителят ще бъде определен с решение на председателския съвет на ЕП следващата седмица, а церемонията по награждаването ще се състои през декември. Награденият ще получи 50 хиляди евро, се отбелязва в съобщението.

Наградата "Сахаров" се връчва от 1988 г. и носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров. Тя е най-високото отличие на ЕС в областта на правата на човека и се присъжда като признание за работа в подкрепа на човешките права, свободата на изразяване и демократичните ценности.

