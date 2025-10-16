ЕП ще обяви на 23 октомври носителя на награда "Сахаров" за свобода на мисълта

Европейският парламент съобщи, че на 23 октомври ще обяви носителя на тазгодишната награда "Сахаров" за свобода на мисълта. Днес три комисии на ЕП одобриха краткия списък на кандидатите и така за наградата ще се борят сръбските студенти, двама журналисти от Грузия и Беларус, както и журналисти и хуманитарни работници от зони на конфликт, съобщи БТА.

Победителят ще бъде определен с решение на председателския съвет на ЕП следващата седмица, а церемонията по награждаването ще се състои през декември. Награденият ще получи 50 хиляди евро, се отбелязва в съобщението.

Наградата "Сахаров" се връчва от 1988 г. и носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров. Тя е най-високото отличие на ЕС в областта на правата на човека и се присъжда като признание за работа в подкрепа на човешките права, свободата на изразяване и демократичните ценности.