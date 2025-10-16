ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва национална кампания в подкрепа на недоносе...

КМГ: Кантонският панаир показва иновационната активност на китайските интелигентни продукти

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Роботите, произведени в Китай, стават все по-популярни на международния пазар. През първите три тримесечия на тази година износът на промишлени роботи нарасна с 54,9% на годишна база. На настоящия Кантонски панаир се отчита дебют на повече роботи. Новите продукти носят нови търговски възможности, привличайки многобройни търговци от различни страни.

През първия ден на Кантонския панаир няколко компании за производство на роботи направиха презентация на своите нови продукти, прилагани в различни промишлени и търговски сценарии, пише КМГ. 

В рамките на настоящия панаир ще се проведат над 600 промоционални дейности, в които са интегрирани нови технологии, материали и функции, демонстриращи иновационната активност на външната търговия.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

