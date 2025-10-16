КМГ: „Изкуственото слънце" на Китай постигна нов етап в развитието си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай постигна значителен напредък в разработването на технологията за „изкуствено слънце" от ново поколение, като една от основните й подсистеми премина през експертна оценка и процедури по приемане.

Прототипът на дивертора на CRAFT (Център за комплексни изследвания в областта на термоядрената енергия) е разработен от Института по плазмена физика на Китайската академия на науките. Той е една от 19-те ключови подсистеми на CRAFT, платформа, на която инженерите разработват и тестват ключови компоненти на реактори за термоядрена енергия.

Този етап бележи успешното разработване на най-големия в света диверторен прототипен компонент с най-високо топлинно натоварване, независимо разработен от Китай.

Тестването показа, че компонентът постига термично натоварване в стабилно състояние от 20 мегавата на квадратен метър, което е възможно благодарение на плоската конструкция на плочата, която поддържа температурата на повърхността на волфрама под праговете на рекристализация.

Изследователите подчертават, че този пробив бележи постигането на пълна самодостатъчност на Китай в диверторната научноизследователска и развойна дейност, създавайки стабилна техническа основа за бъдещи инженерни приложения в местните реактори за термоядрен синтез, които ще се използват в аерокосмическата промишленост, медицинското оборудване от висок клас, индустриалната електроника и новите енергийни превозни средства, пише КМГ.

Крайната цел на „изкуственото слънце" е да създаде ядрен синтез като по този начин осигури на човечеството неизчерпаем източник на чиста енергия и даде възможност за изследване на космоса извън нашата Слънчева система.