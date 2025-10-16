ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола ...

КМГ: Изследователи от Китай създадоха микроробот с формата на човешка ръка за прецизно доставяне на клетки

КМГ

СНИМКА: КМГ

Китайски изследователи са разработили 3D микроробот с форма на човешка ръка и с размери около 40 микрометра. Той е по-малък от диаметъра на човешки косъм и с него се постигат прецизни движения като захващане, доставяне и освобождаване на частици или клетки.

Микророботите играят съществена роля в ранната диагностика и прецизната медицина, като се има предвид нарастващото търсене на контролируемост в биомедицината и микроманипулацията, пише КМГ. 

Изследователите от Техническия институт по физика и химия на Китайската академия на науките са разработили микроробота. Очаква се той да се използва за манипулиране на клетки, доставка на лекарства за прецизно лечение и в областта на опазването на околната среда.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

