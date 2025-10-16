Израел продължава подготовката с Египет за отваряне на контролния пункт "Рафах" с Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"КОГАТ" (израелската координационна служба към израелското правителство, която се занимава с въпроси, касаещи цивилните в палестинските територии) съобщи днес, че продължава подготовката с Египет за отваряне на контролно-пропускателния пункт "Рафах" на границата с ивицата Газа за преминаване на хора, предаде Ройтерс.

Датата, на която ще стане това, ще бъде обявена на по-късен етап, съобщава БТА.

Израел предупреди по-рано, че няма да отвори контролно-пропускателния пункт "Рафах", който е затворен вече няколко месеца, и ще намали хуманитарната помощ, влизаща в Газа, като се аргументира, че "Хамас" връща телата на израелски заложници твърде бавно. Той също така подчерта рисковете за прекратяването на огъня, което сложи край на две години опустошителна война и доведе до освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение.

"КОГАТ" обърна внимание, че хуманитарна помощ продължава да влиза в ивицата през "Керем Шалом" ("Карм абу Салем"), както и през други гранични пунктове с Израел.

"Трябва да се подчертае, че хуманитарна помощ няма да преминава през граничния пункт "Рафах". Това никога не е било договаряно на никакъв етап", добави израелската служба в изявление, изпратено до Ройтерс.

Вчера Ройтерс съобщи, че се очаква граничният пункт "Рафах" да бъде отворен за преминаване на хора днес.