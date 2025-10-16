ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21513807 www.24chasa.bg

Инсталация за газ в Украйна спря работа след руска въздушна атака

620
Инсталация за газ в Украйна спря работа след руска въздушна атака.

Газопроизводствено съоръжение в Източна Украйна беше спряно днес след нова поредица от руски удари, които поставят под напрежение украинската енергийна мрежа с наближаването на зимата, съобщи БТА по информация на Франс прес.

От няколко седмици Русия засили нападенията с дронове и ракети срещу електроенергийна и газова инфраструктура в Украйна, както и срещу нейната жп мрежа, като по този начин предизвика прекъсване на електроснабдяването в цялата страна, отбелязва АФП.

В нощта в сряда срещу четвъртък вълна от повече от 300 дрона изтребители и 37 ракети са ударили Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

"Тази есен руснаците се възползват от всеки ден за да атакуват нашата енергийна инфраструктура", подчерта той.

"След тази атака газопроизводствените инсталации в Полтавска област са били спрени", обяви частният енергиен оператор ДТЕК.

Зеленски отбеляза в началото на месеца, че руските бомбардировки подлагат "на сериозно напрежение" украинския газов сектор, което би могло да принуди Киев да увеличи вноса на "синьо гориво". Миналата зима руските бомбардировки вече намалиха наполовина производството на газ в Украйна, посочва АФП.

Снощи операторът на украинската електропреносната мрежа "Укренерго" съобщи, че ще настъпят прекъсвания в електроснабдяването в цялата страна освен в Донецка област, където са съсредоточени боевете.

Електропрекъсванията вече бяха регистрирани миналата седмица на територията на страната, като част от столицата Киев беше засегната от аварията в продължение на няколко часа.

В отговор на руските атаки Украйна често взима на прицел с дронове петролни рафинерии и нефтопроводи в Русия. Тази стратегия предизвика увеличение на цените на горивата в страната от лятото, напомня АФП.

Инсталация за газ в Украйна спря работа след руска въздушна атака.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници