Унгария: ЕС се стреми към изграждане на военна икономика.

Европа се стреми към изграждането на „военна икономика", за да може чрез Украйна да спечели войната за суровини срещу Русия, заяви унгарският министър на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

В публикувано видео след срещата на министрите на отбраната от ЕС Салай-Бобровницки посочи, че е подчертал пред своите колеги необходимостта Европейският съюз да съгласува действията си с отбранителните планове на отделните страни членки и с плановете на НАТО, съобщава БТА.

„Идеята за постоянна финансова и военна подкрепа от ЕС за Украйна неизменно присъства в европейските планове. Тя ще струва огромни средства и ще означава вземане на пари от данъкоплатците в държавите членки", предупреди унгарският министър.

„Всяка политическа партия, създадена и подкрепяна от Брюксел, всъщност би взела парите на унгарците и би ги изпратила в Украйна чрез институциите на ЕС. Това трябва да се спре. Няма да изпращаме пари, оръжия или войски за войната в Украйна", заяви още той.