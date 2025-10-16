ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Фридрих Мерц: Готвим план за действие срещу руските хибридни заплахи

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германското правителство разработва подробен план за действие за защита срещу хибридни заплахи от Русия, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

Новосформираният Съвет за национална сигурност ще обсъди плана на учредителното си заседание през следващите дни, съобщава БТА.

В речта си пред Бундестага – долната камара на германския парламент – преди срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел следващата седмица, Мерц обвини Русия, че иска да дестабилизира Германия и Европа.

Тактиките на Москва включват саботаж, шпионаж и убийства, кибератаки и целенасочена дезинформация – "включително от вашите редици", обърна се германският канцлер към представителите на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ).

Той заяви, че Германия ще "подкрепя отбранителната борба на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо".

Предстоящата среща в Брюксел предвижда дискусии как да продължи засилването на натиска върху Русия да започне мирни преговори с Украйна, както и преговори по 19-ия пакет санкции, заяви Мерц.

Той отново предложи използване на замразените активи на Руската централна банка за финансиране на Киев с общо 140 милиарда евро безлихвени заеми.

Това допълнително финансиране ще бъде използвано най-вече за закупуване на военно оборудване, а Украйна ще връща заемите, след като получи репарации от Русия.

Някои страни от ЕС, включително Белгия, където се съхраняват руските активи, обаче се противопоставиха на това предложение.

