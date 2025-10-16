Фридрих Мерц: Готвим план за действие срещу руските хибридни заплахи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германското правителство разработва подробен план за действие за защита срещу хибридни заплахи от Русия, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

Новосформираният Съвет за национална сигурност ще обсъди плана на учредителното си заседание през следващите дни, съобщава БТА.

В речта си пред Бундестага – долната камара на германския парламент – преди срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел следващата седмица, Мерц обвини Русия, че иска да дестабилизира Германия и Европа.

Тактиките на Москва включват саботаж, шпионаж и убийства, кибератаки и целенасочена дезинформация – "включително от вашите редици", обърна се германският канцлер към представителите на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ).

Той заяви, че Германия ще "подкрепя отбранителната борба на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо".

Предстоящата среща в Брюксел предвижда дискусии как да продължи засилването на натиска върху Русия да започне мирни преговори с Украйна, както и преговори по 19-ия пакет санкции, заяви Мерц.

Той отново предложи използване на замразените активи на Руската централна банка за финансиране на Киев с общо 140 милиарда евро безлихвени заеми.

Това допълнително финансиране ще бъде използвано най-вече за закупуване на военно оборудване, а Украйна ще връща заемите, след като получи репарации от Русия.

Някои страни от ЕС, включително Белгия, където се съхраняват руските активи, обаче се противопоставиха на това предложение.