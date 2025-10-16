ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

Френското правителство оцеля днес след първия от двата вота на недоверие в Националното събрание (долната камара на парламента), съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Решението на министър-председателя Себастиан Льокорню да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата, отбелязва агенцията.

Първият вот на недоверие, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция", получи подкрепата на 271 депутати, а за падането на правителството бяха необходими 289 гласа.

Вторият вот на недоверие, който е предвиден за вот малко по-късно, бе внесен от крайнодесния "Национален сбор".

