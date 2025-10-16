ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21514062 www.24chasa.bg

Лошо инженерно решение е довело до трагедията с подводницата „Титан“

1072
Подводницата "Титан" Кадър: Youtube, CBS News

Подводницата „Титан“ на OceanGate се е разбила по време на пътуването си до останките на „Титаник“ поради лошо инженерство и множество неуспехи при тестването на плавателния съд, сочат данни от официален доклад, цитиран от Би Би Си.

Катастрофална имплозия на „Титан“ през юни 2023 г. доведе до смъртта на всички петима пътници на борда, сред които и на основателя и главен изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) установи, че инженерният процес, използван за разработването на превозното средство, е бил „неадекватен“, което е довело до неизправности, поради които то не е отговаряло на изискванията за здравина и издръжливост.

NTSB заяви, че тъй като фирмата не е тествала адекватно „Титан“, тя не е знаела действителната му здравина. Също така не е знаела, че е повреден и е трябвало да бъде изваден от експлоатация преди последното си пътуване.

Титан изчезна в Северния Атлантик, докато се опитваше да се гмурне до останките на кораба „Титаник“, които се намират на около 372 мили от Сейнт Джонс в Нюфаундленд и Лабрадор в Канада.

През август бреговата охрана на САЩ публикува осъдителен доклад за имплозията, в който се установява, че инцидентът е бил предотвратим.

Освен Скот Ръш, който е управлявал „Титан“, на борда на подводницата бяха дълбоководният изследовател Пол-Анри Наржоле, Шахзада Дауд и 19-годишният му син Сюлеман Дауд, както и Хамиш Хардинг, съобщи бТВ.

Подводницата "Титан" Кадър: Youtube, CBS News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници