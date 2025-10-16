В Аржентина откриха останки от един най-старите динозаври в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени от Аржентина са открили в Андите почти пълен скелет на нов вид динозавър, живял преди около 230 милиона години, което го прави един от най-старите в света, съобщи БТА по информация на АФП.

От Conicet - водещата организация за научно финансиране и изследвания в Аржентина, съобщават, че неин екип е открил скелета на този вид динозавър с дълга шия, наречен Huayracursor jaguensis, на 3000 метра надморска височина в провинция Ла Риоха, се казва в публикация на сп. "Нейчър".

Видът е живял в края на триаса - геоложки период, по време на който са се появили първите динозаври и предците на бозайниците, посочват изследователите в прессъобщение.

"Смятаме, че Huayracursor е на възраст между 230 и 225 милиона години, което го прави един от най-старите динозаври в света", казва Агустин Мартинели, един от авторите на изследването.

Въпреки че откритият вид принадлежи към линията на растителноядните динозаври, която включва гигантите с дълги шии, изследователите отбелязват, че възрастният индивид е бил висок около два метра и е тежал около 18 килограма.

Намерената скелетна структура включва част от черепа, целия гръбначен стълб, включително опашните прешлени, и почти цели предни и задни крайници.

Учените смятат, че тази фосилна находка ще се превърне в еталон за изучаването на еволюцията на динозаврите, благодарение на своята почти пълна цялост.