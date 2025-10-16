ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Войната в Газа не е приключила

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. обяви, че за неговата страна "войната не е приключила", и добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел, съобщава БТА.

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртни заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

