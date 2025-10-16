Проучване: Близо половината поляци смятат, че животът им се е влошил след идването на власт на Доналд Туск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две години след парламентарните избори, спечелени от центристката коалиция, водена от премиера Доналд Туск, 45,2 процента от поляците заявяват, че стандартът им на живот се е влошил, сочи проучване, цитирано от полската новинарска агенция ПАП, съобщава БТА.

На парламентарните избори от 15 октомври 2023 г. коалиция от проевропейски партии спечели мнозинство в полския парламент, като сложи край на осемгодишното управление на консервативната и евроскептична партия „Право и справедливост".

Според данните на социологическата агенция „Юнайтед сървейс" за онлайн медията „Виртуална Полска", 45,2 процента от анкетираните смятат, че жизненият им стандарт се е понижил след изборите, докато 32,6 процента не виждат промяна. Едва 19,6 процента заявяват, че животът им се е подобрил през последните две години.

Сред избирателите, подкрепящи управляващата коалиция, 40 процента посочват подобрение, а 53 процента не отчитат промяна. В същото време близо 70 процента от привържениците на опозиционни партии твърдят, че положението им се е влошило.

Проучването на „Юнайтед сървейс" е проведено сред 1000 пълнолетни респонденти в периода 10–13 октомври 2025 г.