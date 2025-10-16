Честваме 171 г. от рождението на Оскар Уайлд, голям приятел на България и българите

На днешната дата през 1854 г. е роден ирландският драматург, писател и поет Оскар Уайлд. "Днес рожден ден има Оскар Уайлд, голям приятел на България и българите. Честваме тъкмо 171 години от рождението му", пише в своя фейсбук публикация Георги Драганов.

Той разказва още, че талантливият ирландски поет и автор е бил съвременник на Априлското въстание. Потресен от жестокостите на османската власт срещу въстаналите българи, излива чувствата си в следния сонет:

Сонет за избиването на християните в България

Исусе, жив ли си или в земята

почиват още костите ти бели?

И твойте възкресение не бе ли

сън само, сън на грешницата свята?

Тук стонове изпълват тишината

и твоите свещеници загиват.

Не чуваш ли как вопли се издигат

над труповете хладни на децата?

О, Сине Божи, слез сред тази злоба!

Връз твоя кръст в нощта беззвездно – черна

е плъзнал полумесецът проклет

Ако наистина си пръснал гроба,

о, Сине, людски, слез със мощ безмерна

преди да те измести Мохамед.

Sonnet on the Massacre of the Christians in Bulgaria

CHRIST, dost thou live indeed? or are thy bones

Still straightened in their rock-hewn sepulchre?

And was thy Rising only dreamed by Her

Whose love of thee for all her sin atones?

For here the air is horrid with men's groans,

The priests who call upon thy name are slain,

Dost thou not hear the bitter wail of pain

From those whose children lie upon the stones?

Come down, O Son of God! incestuous gloom

Curtains the land, and through the starless night

Over thy Cross the Crescent moon I see!

If thou in very truth didst burst the tomb

Come down, O Son of Man! and show thy might,

Lest Mahomet be crowned instead of Thee!

Оскар Уайлд (1854 – 1900) е роден в Дъблин като второ дете в семейството на Уилям Уайлд и Джейн Франческа Елджи.Баща му е преуспяващ лекар, изградил със собствени средства клиника за бедни в Дъблин. Имал три незаконни деца, които признава и поддържа финансово. Майката на писателя преди да се омъжи пише революционни поеми в седмичен ирландски вестник. Била е надарен лингвист и е владеела основните европейски езици. Оскар Уайлд има по – голям брат и по -голяма сестра, която за съжаление умира на десет години. Той преживява тежко загубата на сестра си и пази цял живот нейна къдрица.

Блестящ ученик, Уайлд получава стипендии първо за обучаването си в колежа ,,Тринити" в Дъблин, а по – късно и в колежа ,,Модлин" в Оксфорт.

Бащата на Оскар Уайлд умира през 1876 г., оставяйки семейството си притеснено финансово. Най – големият му незаконен син, Хенри, изплаща ипотеката на фамилната къща и ги поддържа до неочаквана си смърт на следващата година. В Оксфорт Уайлд получава наградите ,,Нюдигейт" за своята поема ,,Равена". След завършването на колежа той се премества в Лондон, където живее със своя приятел Франк Майлс, популярен портретист. През 1881 г. Публикува своята първа поетична книга ,, Поеми", която е посрещната с разнородни чувства от критиците. Застъпник е на изтънчения естетизъм и споделя идеята, че изкуството да живееш е изкуство да ,,живееш красиво".

През декември 1881 г. Оскар Уайлд предприема тур из Америка, при който изнася лекции по естетика. Замислено като четиримесечно, то продължава година. Там той се запознава с популярните по това време поети Хенри Лонгфелоу и Уолт Уитман.

На 29.05.1884 г. Писателят се жени за Констанс Лойд, дъщеря на богат адвокат. Тя е добре образована, владее няколко езика и има независими възгледи. Раждат им се двама сина през 1885 и 1886 г. Заради семейството си Оскар Уайлд приема работа в списанието ,,Женски свят". Следващите шест години са най – плодородният период от живота му. Той публикува два сборника с детски приказки ,,Щастливият принц и други приказки" (1888) и ,,Гранатовият дом" (1892). Характерно за тези забележително творби е, че авторът използва формата на традиционната приказка, но заменя щастливият край с тъжна развръзка. Единственият му роман ,,Портретът на Дориан Грей" първо е публикуван в американско списание, а на следващата година в отделно издание. Първата му пиеса ,,Ветрилото на Лейди Уиндърмеър" за първи път се играе през 1892 г. Нейният успех окуражава Уайлд и така се появяват ,,Жена без значение" (1893), ,,Идеалният съпруг"(1895) и ,,Колко е важно да бъдеш сериозен" (1895). Драматическите творби на Уайлд възраждат комедията на нравите.

През лятото на 1891 г. Оскар Уайлд среща лорд Алфред Дъглас и двамата стават любовници. През 1895 г. той е арестуван заради афишираната хомосексуална връзка и е осъден на две години каторжен труд. Докато е в затвора, умира майка му. След като е освободен, писателят се премества във Франция, като често пътува из Европа, отсядайки при приятели или в евтини хотели. Драматичните му преживявания в затвора раждат ,,Балада за Редингската тъмница". Съпругата на писателя умира през 1898 г. В Швейцария, където се премества с децата и сменя името си. Самият той заболява от менингит и умира на 30 ноември 1900 година. Оскар Уайлд е известен със своите остроумия и парадокси.