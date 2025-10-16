Ексцентричен евродепутат и инфлуенсър от Кипър прави своя партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кипърският инфлуенсър Фидиас Панайоту, който неочаквано спечели място в Европарламента през 2024 г. като независим кандидат, обяви, че създава собствена партия, наречена „Пряка демокрация", съобщи БТА по информация на кипърският вестник „Филелефтерос".

В характерния си провокативен стил Панайоту обяви партията си във видеоклип, в който носи нос на клоун.

Решенията в партията ще се взимат от членовете ѝ пряко чрез специално мобилно приложение. Освен това Панайоту обещава, ако партията му вкара депутати в кипърския парламент, членовете да могат с приложението да решават как да гласуват те по важни въпроси.

На изборите за Европейски парламент в Кипър Фидиас Панайоту събра почти 20 процента от гласовете и се нареди на трето място след двете основни партии в страната.

Той често скандализира кипърския политически живот, като например когато направи интервю с лидера на кипърските турци Ерсин Татар.

Вече като евродепутат той взе участие и в подкаста на скандалния британски инфлуенсър Андрю Тейт, обвиняван в сводничество и трафик на хора в Румъния и във Великобритания.

Панайоту придоби популярност с клиповете си в ЮТюб и ТикТок, в които например се вози без билет в обществен транспорт и не си плаща сметките на различни места по света. Има и други популярни изпълнения със спорен характер – като например „предизвикателството", в което дава 50 евро на някакъв човек да сдъвче фас от улицата.

След избора си за евродепутат Фидиас Панайоту се ориентира към политическата тематика и публикува клипове с критично съдържание към Европарламента, където често обикаля с къси панталони и суитшърти.