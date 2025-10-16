Папа Лъв XIV осъди използването на глада като оръжие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV осъди днес използването на глада като средство за водене на война, съобщи ТА по информация на италианската новинарска агенция АНСА.

„В днешните конфликти отново виждаме как гладът се използва като военно оръжие", каза американският понтифик на събитие в централата на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в Рим.

„Все повече отслабва консенсусът, според който умишленото предизвикване на глад и лишаването на общности или цели народи от достъп до храна се разглеждат като военни престъпления", подчерта папата.

Той припомни, че международното хуманитарно право безусловно забранява нападенията срещу цивилни лица и срещу стоки, жизненоважни за оцеляването на населението. „С тъга наблюдавам продължаващото използване на тази жестока стратегия, която обрича мъже, жени и деца на глад", добави предстоятелят на Римокатолическата църква.

„Не може да продължаваме така. Необходимо е да се намери решение", посочи папа Лъв XIV.

В по-широк контекст той призова за мобилизиране на всички налични ресурси „в дух на солидарност", така че никой в света да не страда от недостиг на храна - нито по количество, нито по качество.

Понтификът подчерта, че трябва да се сложи край на ситуацията на хроничен глад, която „потъпква човешкото достойнство, подкопава развитието и принуждава мнозина да напуснат домовете си, което от своя страна затруднява разбирателството между народите".

Папата припомни и целта на ООН за „нулев глад до 2030 г.", като предупреди, че тя може да бъде постигната „само ако съществува реална политическа воля, а не само тържествени декларации".