Гърция прие възможност за 13-часов работен ден и 4-дневна седмица

1528
Гръцкият парламент прие спорна реформа в трудовото законодателство.

Гръцкият парламент гласува днес законопроект, който въвежда реформи в трудовото законодателство, които предизвикаха остра реакция от опозицията и синдикатите, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Един от спорните моменти в закона е разпоредбата, която разрешава удължаване на работния ден до 13 часа. Това може да се случва в до 37 дни годишно, а законът защитава от уволнение работници, които откажат да полагат извънреден труд.

Въпреки това опозицията разкритикува правителственото предложение и определи реформите като анахронични и в противоречие с европейската тенденция за намаляване на работното време.

На законопроекта се противопоставиха и синдикатите, които организираха две общонационални стачки в протест срещу него през този месец.

Законът също така дава на работодателите повече гъвкавост по отношение на краткосрочните трудови договори.

Освен това се въвежда възможност за четиридневна работна седмица при споразумение за това между работника и работодателя.

Гръцкият парламент прие спорна реформа в трудовото законодателство.

