Илияна Йотова, която беше на визита в Пекин, даде официално интервю за КМГ (Видео)

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова, която беше на визита в Пекин, даде официално интервю за Китайската медийна група. В него тя сподели впечатленията си от Световната среща за жените в Пекин и значението на форума за развитието на жените и момичетата, пише КМГ.

Въпрос: Основният повод за Вашето посещение в Китай е участие в Световната среща за жените. Преди 30 години Китай бе домакин на 4-тото издание на този форум, на което бе приета „Пекинската платформа". Този документ е с много важно значение за работата по развитието на равенството между половете в света. Преди 30 години е и първото Ваше посещение в Пекин като журналист. Какво е значението на тазгодишната среща, през Вашите очи, 30 години по-късно?