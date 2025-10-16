Петима служители на сирийското Министерство на отбраната са убити при атака срещу автобус

Петима служители на сирийското Министерство на отбраната бяха убити днес при атака срещу автобус, пътуващ в източната част на страната, съобщи БТА по информация на Франс прес.

"Взривно устройство е било детонирано при преминаването на автобус, превозващ охранители на петролно съоръжение, свързано с Министерството на отбраната, при което са убити петима от тях, а 13 души, включително мирни граждани, са ранени", заяви той.

Сирийската държавна телевизия съобщи, че експлозията е станала на път между градовете Дейр аз Зор и Маядин, намиращи се на 50 километра един от друг, в Източна Сирия, близо до границата с Ирак.

До момента никой не е поел отговорност за атаката, но според Сирийския център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) – базирана във Великобритания неправителствена организация с широка мрежа от източници в Сирия, нападателите "вероятно (принадлежат към) терористична клетка на организацията "Ислямска държава".

През 2014 г. "Ислямска държава" (ИДИЛ) превзе огромни територии в Сирия, преди да бъде победена през 2019 г. от сирийските кюрдски сили, подпомагани от международна антиджихадистка коалиция. Въпреки това групировката все още има спящи клетки в пустинните райони, които продължават да извършват нападения.

По време на гражданската война в Сирия, която започна през 2011 г., силите на ИДИЛ извършиха множество подобни атаки срещу автобуси, насочени срещу силите на бившия лидер Башар Асад.

Откакто ислямистките сили, водени от Ахмед аш Шараа, свалиха Башар Асад от власт през декември 2024 г., джихадистките атаки в териториите, контролирани от централното правителство, намаляха.

През май джихадисти от "Ислямска държава" поеха отговорността за първата атака срещу новите сирийски сили, която според СЦНПЧ е отнела живота на един член на въоръжените сили.

На следващия месец властите обвиниха ИДИЛ, че стои зад нападението срещу православната църква в Дамаск, при което бяха убити 25 души, а над 60 бяха ранени. Тогава обаче слабоизвестната сунитска екстремистка групировка "Сарая Ансар ас Суна" пое отговорност за атаката.