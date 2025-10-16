Заловиха над 36 кг кокаин на ГКПП Капъкуле, пристигнал от България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските митнически власти на ГКПП Капъкуле край Одрин са разкрили 36,18 килограма кокаин, пренасян нелегално в лекотоварен автомобил, който пристигнал от българския ГКПП Капитан Андреево, съобщи БТА.

По информация на новинарската агенция Демирьорен, екипи на службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в Одрин са предприели по сигнал обстойна проверка на автомобил тип пикап, който влязъл в Къпъкуле от отсрещния ГКПП Капитан Андреево.

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат за контрол на МПС на Капъкуле, която показала наличие на нерегистриран товар.

Допълнително в проверката било включено и полицейско куче, обучено за разкриване на наркотици.

Екипите с помощта и на кучето разкрили общо 36,18 килограма кокаин, укрит в пакети, разположени между седалките на шофьора и пътниците.

Наркотикът е конфискуван от митническите власти.

Водачът на колата е предаден на съда в Одрин по обвинение в наркотрафик. Не се съобщава националността му.