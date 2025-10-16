ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха над 36 кг кокаин на ГКПП Капъкуле, пристигнал от България

1792
ГКПП Кап. Андреево.

Турските митнически власти на ГКПП Капъкуле край Одрин са разкрили 36,18 килограма кокаин, пренасян нелегално в лекотоварен автомобил, който пристигнал от българския ГКПП Капитан Андреево, съобщи БТА.

По информация на новинарската агенция Демирьорен, екипи на службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в Одрин са предприели по сигнал обстойна проверка на автомобил тип пикап, който влязъл в Къпъкуле от отсрещния ГКПП Капитан Андреево.

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат за контрол на МПС на Капъкуле, която показала наличие на нерегистриран товар.

Допълнително в проверката било включено и полицейско куче, обучено за разкриване на наркотици.

Екипите с помощта и на кучето разкрили общо 36,18 килограма кокаин, укрит в пакети, разположени между седалките на шофьора и пътниците.

Наркотикът е конфискуван от митническите власти.

Водачът на колата е предаден на съда в Одрин по обвинение в наркотрафик. Не се съобщава националността му.

