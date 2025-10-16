Законопроект на Новаков за по-високи обезщетения при проблеми с полети получи 95% одобрение в ЕП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виждате този пост, защото не бива да си спестяваме хубавите новини. Законопроект, внесен от българин, от ГЕРБ получи 95% одобрение и 0 гласа "против" в ЕП. Това съобщи във фейсбук българският евродепутат Андрей Новаков, който е член на групата на Европейската народна партия.

"Ако всичко върви по план, от 2026 г. ще влезнат в сила новите права на пътниците в Европа

*при отменен полет — €300 обезщетение, получено бързо и лесно.

*ръчен багаж, включен в цената на билета. Без повече "дайте премерим куфара" и после "дайте още €70".

*при изгубен багаж — компенсация за куфара с два клика.

*ако искаш да седиш до детето си —никой няма да не ти иска €50 за услугата.

На крачка сме от това половин милиард европейци да пътуват по-нормално, благодарение на българските предложения за правата на пътниците", пише още той.

През септември Новаков обяви, че внася законодателно предложение с по-високи обезщетения, по-прости правила и по-кратки срокове за изплащане при проблеми със самолетните полети.