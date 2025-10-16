Законопроект на Новаков за по-високи обезщетения при проблеми с полети получи 95% одобрение в ЕП

Виждате този пост, защото не бива да си спестяваме хубавите новини. Законопроект, внесен от българин, от ГЕРБ получи 95% одобрение и 0 гласа "против" в ЕП. Това съобщи във фейсбук българският евродепутат Андрей Новаков, който е член на групата на Европейската народна партия.
"Ако всичко върви по план, от 2026 г. ще влезнат в сила новите права на пътниците в Европа
*при отменен полет — €300 обезщетение, получено бързо и лесно.
*ръчен багаж, включен в цената на билета. Без повече "дайте премерим куфара" и после "дайте още €70".
*при изгубен багаж — компенсация за куфара с два клика.
*ако искаш да седиш до детето си —никой няма да не ти иска €50 за услугата.
На крачка сме от това половин милиард европейци да пътуват по-нормално, благодарение на българските предложения за правата на пътниците", пише още той.
През септември Новаков обяви, че внася законодателно предложение с по-високи обезщетения, по-прости правила и по-кратки срокове за изплащане при проблеми със самолетните полети.