Кая Калас: Русия не може да удари ЕС днес, но това може да се промени скоро

Николай Желязков, БТА

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Русия няма способност да нанесе удар по ЕС днес, но в следващите години това може да се промени, предупреди европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Опасността няма да изчезне с края на войната в Украйна, добави тя на съвместна пресконференция със зам.-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс при представянето на плана на комисията за повишаване на отбранителните способности на държавите от ЕС.

Този план цели да се поддържа мир, посочи Калас. По нейните думи стремежът е до 2030 г. всички днешни недостатъци на европейската отбрана да бъдат преодолени.

По думите на еврокомисар Кубилюс войната трябва да бъде предотвратена и планът на ЕК преследва такава цел. Той отбеляза, че засега способностите на европейските страни да засичат и унищожават дронове на разумна цена са силно ограничени. В Европа не произвеждаме достатъчно количество ракети с голям обсег, добави еврокомисарят.

Предвижда се чувствително увеличение на отбранителните разходи в следващия многогодишен бюджет на ЕС, поясни зам.-председателят на ЕК Хена Виркунен. Тя уточни, че новият бюджет е разчетен за 10 пъти повече средства за военна мобилност и пет пъти повече за отбрана. Виркунен допълни, че комисията е готова да отчита напредъка по изпълнението на плана всяка година.

