МИ5 предупреди за нарастваща заплаха за Великобритания от страна на Китай, Русия, Иран и терористите

Ръководителят на британската разузнавателна служба МИ5 заяви днес, че е разочарован от провала на разследване за китайски шпионаж, и добави, че Китай всекидневно представлява заплаха за националната сигурност на Великобритания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британската прокуратура неочаквано оттегли обвиненията срещу двама британски граждани, които бяха обвинени, че са шпионирали в полза на Пекин между 2021 г. и 2023 година. Прокуратурата каза, че се отказала от обвиненията, тъй като в продължение на месеци не е получила поисканите от правителството доказателства, че Великобритания смята Китай за заплаха за националната ѝ сигурност.

След като произнесе ежегодната си реч относно заплахите за Великобритания, генералният директор на МИ5 Кен Маккалъм заяви пред репортери, че агенцията му се е „намесила оперативно“ срещу Китай през последната седмица, но не даде повече подробности.

„Представляват ли представители на китайската държава заплаха за националната сигурност на Великобритания? Отговорът, разбира се, е да, всеки ден“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Маккалъм посочи, че вражески настроените страни последователно използват „грозните методи“, на терористите. По думите му агенцията му е осуетила „редица заговори за следене с враждебни намерения“ от страна на Русия и е проследила повече от 20 потенциално смъртоносни заговора, подкрепени от Иран.

„През 2025 г. МИ5 се сблъсква с по-голям обем и по-разнообразни заплахи от страна на терористи и държави от всякога“, заяви той в речта си в централата на МИ5 в Лондон.

Великобритания многократно е съобщавала за враждебни действия от страна на Русия, Иран и Китай, които отричат тези обвинения, посочва Ройтерс.

По-рано тази година шестима българи бяха осъдени на затвор за шпионаж в полза на Русия, а петима мъже бяха осъдени за извършване на палежи срещу свързани с Украйна предприятия в Лондон.

Маккалъм каза още, че заплаха за Великобритания от страна на терористи остава висока и че МИ5 и полицията са осуетили 19 заговори за атаки в напреднала фаза от началото на 2020 година.

„Ал Каида“ и „Ислямска държава“ отново стават все по-амбициозни и се възползват от нестабилността в чужбина, за да установяват по-стабилни позиции, добави той.